Eski Jitemci: Kuşadası Milli Parkı'ndan en az 50 ceset çıkar



Trabzon'daki ceza evinde tutuklu bulunan ve JİTEM adına çalıştığını iddia eden Aydın Sevinç, Ahmet Tekin Baykal ile ekibinin Ege'de 50'den fazla kişiyi öldürüp gömdüğünü iddia etti

Trabzon’daki ceza evinde tutuklu bulunan ve JİTEM adına çalıştığını iddia eden Aydın Sevinç, bir dönem Ege Bölgesi’nde işlenen faili meçhul cinayetlerde aktif rol aldığını, hatta Ahmet Tekin Baykal ile tartışan Erkan Er’in öldürüldüğünü, cesedini de Aydın’ın Kuşadası İlçesi’ndeki milli parka kendinin gömdüğünü öne sürdü. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na konuyla ilgili dilekçe veren ve Ahmet Tekin Baykal ile ekibinin Ege’de 50’den fazla kişiyi öldürüp gömdüğünü de iddia eden Aydın Sevinç, cesedi gömdüğü yeri göstermesi için Kuşadası’na getirildi. Sevinç’in gösterdiği yerde yapılan aramalarda henüz bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Kuşadası Milli Parkı’ndaki kazı devam ediyor.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Trabzon’daki cezaevinde tutuklu bulunan ve daha önceki ifadelerinde bir dönem JİTEM’e çalıştığını ileri süren Aydın Sevinç, Ege Bölgesi’nde, organize suç örgütü lideri olmaktan mahkum Ahmet Tekin Baykal ve ekibinin 50’den fazla kişiyi öldürüp gömdüğünü hatta Baykal ile tartıştığı için öldürülen Erkan Er’i de kendisinin Aydın’ın Kuşadası İlçesi’ndeki milli parka gömdüğünü ileri sürdü. Bu iddialarla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe gönderen Aydın Sevinç vicdan azabı çektiğini, imkan verilirse cesedi gömdüğü yeri gösterebileceğini kaydetti. Bunun üzerine gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Aydın Sevinç’in Kuşadası’na götürülmesine karar verildi. Cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri altında çıkarılan Sevinç, dün sabah saatlerinde Aydın’ın Kuşadası İlçesi’ne getirildi.

Kazma ve kürekle bir şey çıkmadı

Polis ve jandarmalar arasında Kuşadası Milli Parkı’na getirilen Aydın Sevinç'ten, Erkan Er’in 2004 yılında öldürülmesinin ardından, gömdüğünü iddia ettiği yeri göstermesi istendi. Sevinç, Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı’ndaki Aydınlık Koyu’nda bulunan tuvalet ve duşların 20 metre ilerisini gösterdi. Güzelçamlı Belediyesi’nde görevli işçilerin kazma- kürekle kazdığı alanda bir bulguya rastlanmayınca, kazının kepçeyle yapılmasına karar verildi. Kazı çalışmalarına bugün öğlen saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında yeniden başlandı.

'En az 50 ceset çıkar'

Trabzon’daki cezaevinde açlık grevi yaptığını ve susturulmak amacıyla öldürüleceğine inandığını söylediği belirtilen Aydın Sevinç’in, güvenlik güçlerine "Bu vicdan azabına dayanamıyorum. Kimse benim yalan söylediğimi sanmasın. Milli park kazılsın en az 50 ceset çıkar" dediği kaydedildi.

Önceki kazılardan da bir şey çıkmamış

Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu sırada, benzer bir iddiada bulunup, 2011 yılında da Urfa Barosu’na bir mektup yazan Aydın Sevinç’in, 12 Mart 1994 tarihinde Özgür Gündem Gazetesi muhabiri Nazım Babaoğlu’nu öldürdükten sonra gömdüklerini dile getirmesinin ardından, gösterdiği yerde yapılan kazılardan da bir sonuç elde edilemediği bildirildi. Sevinç’in mektubunda JİTEM’e nasıl girdiği ve ne kadar süre görev yaptığını açıkladığı da öne sürüldü.