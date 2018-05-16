Kuşadası Belediyesi'nin şirketi milli parktaki mekanları işletmekten çekildi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı\'nda yer alan büfe, kafetarya ve kır lokantasında içki satışı, ihale sözleşmesinde olmasına rağmen Milli Park Müdürlüğü\'nce yasaklandı. Bunun üzerine Kuşadası Belediyesi\'nin şirketi tarafından sözleşme, tek taraflı feshedildi. Şirket, milli parktaki 4 koyda bulunan büfe, kafeterya ve kır lokantasının işletmeciliğinden çekildi.

Kuşadası\'nda, yaz aylarında günde 10 ile 15 bin ziyaretçinin giriş yaptığı Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı\'na, Milli Park Müdürlüğü tarafından içki satış yasağı getirildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'nün, daha önce \'içkili\' ibaresiyle ihaleye çıkardığı büfe, kafeterya ve kır lokantalarında içki satışını yasaklayıp, Kuşadası Belediyesi şirketi \'Arya\' hakkında defalarca tutanak tutması üzerine belediye, milli parktaki mekanları işletmeyi bıraktı. Konunun basında yer alması üzerine Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, \"Yasaklama söz konusu değil, evrakta eksiklik var\" açıklaması yapmış, ardından içki toptancı araçlarının milli parka girmesi yasaklanmış ve satış yapıldığı için bir kez daha tutanak tutulmuştu.

BELEDİYE: YASAKLAMA KEYFİ

Kuşadası Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında, şirketin milli parktaki iş yerlerini işletmeden çekildiği belirterek, bunun Orman ve Su işleri Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'nce milli parkta bulunan işletmelerde yapılan içki satışının \'keyfi\' yasaklanmasından ve içki taşıyan araçların girişine engel olunmasından kaynaklandığı duyuruldu. Kuşadası Belediyesi yetkilileri, açıklamada, milli parkın işletmesini almalarından 2 yıl sonra yasak talebinin kendilerine duyurulduğu belirterek, gelinen sürece ilişkin şunları kaydetti:

\"Milli Park Müdürlüğü 12 Ağustos 2016 tarihli ilk yazıda, Dilek Yarımadası- Büyük Menderes Deltası Milli Parkı günübirlik kullanım alanlarında içki satışının ivedi olarak durdurulmasını talep etmiştir. Aynı yazıda söz konusu talebin gerekçesi olarak \'içki satış belgesi alınırken Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'ndan görüş alınmaması\' gösterilmiştir. Belediyemize yazılan geçen 22 Mart tarihli resmi yazılarda ise \'Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü\'nün talimatıyla Milli Parkta alkol satışının yasaklandığı\' belirtilerek alkol satışı yapan araçların Milli Park\'a girişine engel olunacağı bildirilmiştir. Son olarak gönderilen geçen 27 Nisan tarihli yazıda, Milli Park sınırları içinde bulunan Karasu Koyu\'ndaki Kır Gazinosu\'nda içki satışı yaptığımızın tespit edildiği, 30 gün içinde alkol satış işleminin sonlandırılmaması halinde işletmecilik faaliyetine ilişkin sözleşmenin sona erdirileceği belirtilmiştir.\"

Şartnameye aykırı hareket edildiği savunulan açıklama, şöyle sürdürüldü:

\"Milli Park\'ta bulunan ve ihale şartnamesinde ve sözleşmede \'kır gazinosu\' olarak nitelendirilen işletmelerde alkollü içki satışı, ilgili mevzuata uygun ve TAPDK\'dan alınmış içki satış ruhsatlarına dayalı olarak yapılmakta olup bu konuda idarenin uyguladığı yasak ve engellemeler bütünüyle keyfi ve hukuka aykırıdır. Kanunlarda, T.C. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu\'nun \'alkollü içki perakende satış belgesi\' verirken herhangi bir kurumdan ve bu arada Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'ndan görüş alınmasını düzenleyen bir hüküm bulunmuyor. Söz konusu içki satış belgeleri düzenlenirken kendilerinin görüşünün alınmadığı gerekçesiyle, işletme hakkına sahip olduğumuz iş yerlerinde içki satışını yasaklamış olmasının hiçbir yasal dayanağı yoktur. Öte yandan hem idare hem de belediyemiz açısından bağlayıcı olan İhale Şartnamesi\'nde, işletmelerde içki satışına açıkça izin verilmiştir. Milli Park Müdürlüğü\'nün suç teşkil edecek şekilde ortaya çıkan engellemeleri nedeniyle bugüne değin kar amacı gütmeden ve halkımıza en iyi hizmeti vermek için gayret gösterdiğimiz Milli Park\'ta bulunan işletmelerimizin faaliyetini sona erdirmek zorunda kaldığımızı üzülerek belirtir, bu konuda sorumluluğu olan herkese karşı her türlü yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.\"

FOTOĞRAFLI