Kuşadası Belediyesi'nin hesaplarına haciz

T24 - Ankaralı işadamı Kadir Turgut, arazisinden izinsiz toprak aldığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla Kuşadası Belediyesi'nin tüm banka hesapları ile taşınmazlarına haciz koydurdu.

Kuşadası Belediyesi, 6 yıl önce AKP'li Başkan Fuat Akdoğan döneminde Ada Göl mevkiinde yaptığı düzenlemenin bedelini ağır ödüyor. Tusan Otel arkasında yer alan ve mülkiyeti belediyeye ait olan Ada Göl'ün koku üretmesi ve olumsuz bir görüntü yaratması nedeniyle çevre düzenlemesi yapıldı. Göl hafriyat yapılarak derinleştirildi, etrafına ağaçlar dikilerek mesire yeri ve rahvan at yarışları sahası yapıldı.



İşadamı Kadir Turgut, belediye ekiplerinin gölde yaptığı çalışmalar sırasında, kendisine ait arazide de hafriyat yapıldığını belirterek, çalışmayı mahkemeye taşıdı. Turgut mahkemeye başvurup, tespit yaptırdı. Bilirkişinin, arazisinden 4 bin 200 kamyon toprak alındığını belirten raporu üzerine Turgut, belediye aleyhine dava açtı. Kuşadası Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki dava 2006 yılının Ocak ayında sonuçlandı. Mahkeme, belediyenin işadamına 4 milyon 434 bin TL ödenmesine karar verdi. Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin bu kararını onadı.

Faiziyle 21 milyon lira oldu



İşadamı Turgut'un avukatları kararın ardından Kuşadası Belediyesi'ne 1'inci İcra Müdürlüğü'nde icra takibi başlattı. Turgut'un avukatı Mehmet Sinan İnce, Kuşadası Belediyesi'nin icra sürecinde yatırdığı ve bloke edilen miktar dahil, yasal faizleriyle 21 milyon 641 bin liraya ulaşan alacaklarının tahsili için düğmeye bastı. Hukuk mücadelelerinin sürdüğünü belirten İnce, Kuşadası belediye yönetiminin kendilerini oyalamaya çalıştığını ileri sürdü. Belediyenin, bloke edilen parayı kullanabilmesi için kendilerine arazinin önündeki hafriyat yapılarak boşaltılan denizi teminat gösterdiklerini belirten İnce şunları söyledi:



"Buna itiraz ettiğimizde bize Boyalık yolunda bir vatandaşın hastane yapılması koşuluyla belediyeye bağışladığı araziyi teminat gösterdiler. İtirazımız sonucunda mahkeme bu teminatları kabul etmeyerek alacağın yüzde 20'sini nakit veya süresiz teminat mektubu verilmesini kararlaştırdı. Kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde bu teminat yatırılmadığı takdirde öncelikle blokeli miktarı tahsil edeceğiz. Sonra yasaların bize verdiği tüm haklarımızı kullanacağız."

'Uzlaşmamız sözkonusu değil'



Bugünkü belediye yönetiminin tutumunun dostane olmadığını da öne süren İnce şöyle devam etti:

"Kuşadası Belediyesi'nin tüm banka hesaplarına haciz koydurduk. Kamuya tahsis edilen gelirler dışındaki tüm gelirlerine yönelik haczimiz ise sürüyor. Tüm taşınmazları üzerinde haciz var. İcra dairesi aracılığıyla belediyenin tüm kiracılarının listesini istedik. Belediye listeyi göndermedi. Bunun üzerine Belediye başkanı Esat Altungün ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Listeyi aldığımızda kiracıların ticari durumlarına göre kira ödemelerinde esnek olacağız. Uzlaşmamız söz konusu değil."



Kuşadası Belediyesi yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmadı. Belediye Meclisi ise 2011 Şubat ayında yaptığı toplantıda, Ada Göl'ün hem özel ve küçük balıkçı tekneleri ile uygun yatların kışın olumsuz hava ve deniz şartlarından korunabilmesine, hem de hemen arkasında inşaatı süren Kongre Merkezi'ne yeni bir etkinlik alanı olmasına imkân sağlayacak şekilde düzenlenmesine karar vermişti.