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KUŞADASI BELEDİYESİNDE ARAMA KUŞADASI (A.A)

02 Mayıs 2011 13:20

-KUŞADASI BELEDİYESİNDE ARAMA KUŞADASI (A.A) - 02.05.2011 - Aydın'ın Kuşadası ilçe belediyesinde arama başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi mali büro ekipleri, Kuşadası Belediyesinde arama yapıyor. Belediyeye saat 07.30'da gelen yaklaşık 30 görevli, başkanlık katı olarak da bilinen 4. katta çalışmalarını sürdürüyor.  Belediye Başkanı Esat Altungün, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan bu sabah haberdar olduğunu belirterek, ''Birileri yine bizi şikayet etmiştir. Durmadan şikayet ediyorlar zaten. Neden geldiklerini ve sonucu hep birlikte öğreneceğiz. Ben de şu anda içerik konusunda bilgi sahibi değilim'' dedi. Belediyenin mali işler müdürü Yusuf Atak ile sosyal işler sorumlusu Erdoğan Uyan'ın polis eşliğinde belediyeye getirildiği bildirildi. Belediye binasına basın mensuplarının girişine izin verilmiyor.

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