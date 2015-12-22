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Dünya
Deutsche Welle

Kuşadası açıklarında tekne battı

Türkiye’de Kuşadası açıklarında bir sığınmacı teknesinin batması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında 3 tane de çocuk bulunduğu bildirildi.

22 Aralık 2015 19:20

Yunanistan'a doğru yola koyulan sığınmacıları taşıyan tekne Kuşadası açıklarında battı.

Kazada 3'ü çocuk 11 sığınmacının hayatını kaybettiği bildirildi. Sahil güvenlik ekiplerinin 7 kişiyi ise
kurtardığı kaydedildi.

Sığınmacıların Kuşadası yakınlarında bulunan Sisam Adası'na ulaşmaya çalıştıkları tahmin ediliyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 2015 yılında Avrupa'ya giden sığınmacı ve göçmenlerin sayısının 1
milyonu geçtiğini açıklamıştı.  

Bunların 821 bin kadarı ise Yunanistan üzerinden Avrupa'ya giriş yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Türkiye KuşadasıKuşadasıSisam AdasıGöçAvrupaBunlarınYunanistanDeutsche Welle Türkçe AFPBS/NH

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