Kuşadası açıklarında tekne battı

Yunanistan'a doğru yola koyulan sığınmacıları taşıyan tekne Kuşadası açıklarında battı.
Kazada 3'ü çocuk 11 sığınmacının hayatını kaybettiği bildirildi. Sahil güvenlik ekiplerinin 7 kişiyi ise
kurtardığı kaydedildi.
Sığınmacıların Kuşadası yakınlarında bulunan Sisam Adası'na ulaşmaya çalıştıkları tahmin ediliyor.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 2015 yılında Avrupa'ya giden sığınmacı ve göçmenlerin sayısının 1
milyonu geçtiğini açıklamıştı.
Bunların 821 bin kadarı ise Yunanistan üzerinden Avrupa'ya giriş yaptı.