Kuşadası açıklarında tekne battı

Yunanistan'a doğru yola koyulan sığınmacıları taşıyan tekne Kuşadası açıklarında battı.

Kazada 3'ü çocuk 11 sığınmacının hayatını kaybettiği bildirildi. Sahil güvenlik ekiplerinin 7 kişiyi ise

kurtardığı kaydedildi.

Sığınmacıların Kuşadası yakınlarında bulunan Sisam Adası'na ulaşmaya çalıştıkları tahmin ediliyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 2015 yılında Avrupa'ya giden sığınmacı ve göçmenlerin sayısının 1

milyonu geçtiğini açıklamıştı.

Bunların 821 bin kadarı ise Yunanistan üzerinden Avrupa'ya giriş yaptı.