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BBC Türkçe

Kuşadası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı: 11 ölü

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı. 11 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi kurtarıldı. 3 kişi ise kayıp.

24 Mart 2017 19:22

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışanları taşıyan lastik bot battı.

Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı açıklarında batan botta bulunan 11 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, kurtarılanların botta 22 kişi oldukları bilgisini verdilerini, kayıp oldukları değerlendirilen 3 kişinin arandığını duyurdu.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 13.57'de Davutlar açıklarında lastik botun battığı yönünde ihbar alındı.

Bölgeye 2 sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botu gönderildi.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine göre, 2017'de 3629 mültevi ve göçmen Türkiye'den Yunanistan'a gitti ve her gün yaklaşık 60 kişi Yunan adalarına varıyor.

UNHCR, 2016'da da çoğu Suriyeli en az 173 bin kişinin aynı şekilde Türkiye'den Yunan adalarına geçtiğini açıklamıştı.

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