Kuşadası açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battı; 15 kişi kayıp

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, içinde 30 göçmenin bulunduğu lastik bot battı. Sahil Güvenlik 15 kaçağı kurtarırken, denizde kaybolan diğerlerinin bulunması için havadan ve karadan arama kurtarma çalışması başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, Kuşadası açıklarında avlanan balıkçı teknesi, su üzerinde bir grubu fark edince durumu Kuşadası Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri ile destek için gelen Ege Liman İşletmeleri'ne ait 'Palaemon' adlı römorkör bölgeye hareket ederek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 15 göçmeni denizden çıkardı.

Kuşadası'ndan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalıştıkları öğrenilen göçmenlerin, botta 30 kişi olduklarını söylemesi üzerine kayıp 15 kişi için havadan ve karadan arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kurtarılanlar arasında bulunan bir anne ile 2 yaşındaki çocuğunun hipotermi nedeniyle Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.