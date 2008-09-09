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Spor

Kus yuvaya döndü

Euroleague temsilcilerinden Cibona Zagreb, geçtiğimiz sezon Unicaja Malaga forması giyen eski oyuncusu Davor Kus'u yeniden renklerine bağladı.

09 Eylül 2008 03:00

Euroleague temsilcilerinden Cibona Zagreb, geçtiğimiz sezon Unicaja Malaga forması giyen eski oyuncusu Davor Kus'u yeniden renklerine bağladı.

30 yaşında ve 1.90 metre boyundaki Hırvat guard, geçtiğimiz sezon Euroleague'de 20 maçta 8.1 sayı, 1.5 asist, ACB'de ise 38 maçta 7.9 sayı ve 1.6 asist ortalamalarını tutturdu.

Hırvatistan Milli Takımı'nın önemli oyuncularından biri olan Davor Kus, daha önce 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04 ve 2005-06 sezonlarında Cibona Zagreb'de forma giymişti. Kus, 2004-05 sezonunda ise Yunanistan'ın AEK takımında oynamıştı.

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