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Kuş yuvası, yıkımı durdurdu

KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, Hereke'nin girişinde bulunan binanın yıkımı sırasında, kuş yuvası görüldü

20 Ekim 2017 14:58

KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, Hereke\'nin girişinde bulunan binanın yıkımı sırasında, kuş yuvası görüldü. Yıkım durdurulurken, kepçeye çıkan zabıta memuru, yavru kuşları yuvalarıyla birlikte alıp, çevrede bulunan güvenli bir alana koydu.
Körfez Belediyesi, Hereke\'nin girişinde bulunan bir binayı trafiği rahatlatmak amacıyla yıkmaya başladı. Kepçenin, son duvarı yıkmaya başladığı sırada, çevrede güvenlik önlemi alan zabıta ekipleri, yavru kuş seslerinin geldiği yerde kuş yuvası olduğunu gördü. Ekipler, vinç operatörüne hemen yıkımı durdurmasını söyledi. Kuş yuvasına ulaşmak için kepçe, çağırıldı. Zabıta memuru, kepçeye çıkarak, kuş yuvasını ve içindeki yavruları aldı. Yavrular, yuvalarıyla yakındaki güvenli bir bölgeye bırakıldı. Binanın yıkımı daha sonra tamamlandı.

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