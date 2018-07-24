T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kuş sürüsüne giren THY uçağı acil iniş yaptı

Tiflis-İstanbul seferini yapan uçağı, Trabzon Havaliman'na acil iniş yaptı

24 Temmuz 2018 00:08

Türk Hava Yolları'nın (THY) Tiflis-İstanbul seferini yapan uçağı, kalkıştan bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Motorunda arıza meydana geldiği belirtilen uçak, Trabzon’a acil iniş yaptı.

Saat 18.00'de, Gürcistan’daki Tiflis Havalimanı'ndan İstanbul’a gitmek için havalanan THY'nin, TK-383 sayılı TC-JRV kuyruk tescilli A321 tipi uçağı,  kalkıştan bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Motorunda arıza oluştuğu belirtilen uçağın pilotu, Trabzon Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'nden aldığı iznin ardından acil iniş yaptı.

Bekleme salonuna alınan yolcuların THY’nin başka bir uçağıyla  İstanbul'a göndereceği öğrenildi.

ETİKETLER

thyuçakkuş sürüsüacil iniş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24