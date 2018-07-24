Kuş sürüsüne giren THY uçağı acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Tiflis-İstanbul seferini yapan uçağı, kalkıştan bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Motorunda arıza meydana geldiği belirtilen uçak, Trabzon’a acil iniş yaptı.

Saat 18.00'de, Gürcistan’daki Tiflis Havalimanı'ndan İstanbul’a gitmek için havalanan THY'nin, TK-383 sayılı TC-JRV kuyruk tescilli A321 tipi uçağı, kalkıştan bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Motorunda arıza oluştuğu belirtilen uçağın pilotu, Trabzon Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'nden aldığı iznin ardından acil iniş yaptı.

Bekleme salonuna alınan yolcuların THY’nin başka bir uçağıyla İstanbul'a göndereceği öğrenildi.