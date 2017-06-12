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Kuş sürüsüne çarpan uçak iniş yapmak zorunda kaldı

Yolcular 3 saatlik gecikmeyle başka bir uçakla gönderildi

12 Haziran 2017 16:40

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul’dan Batman’a giden uçağı kalkışından bir süre sonra kuş çarpınca geri dönmek zorunda kaldı. Yolcular başka bir uçakla 3 saatlik bir gecikmeyle Batman’a gitti.

THY’nin TK-2682 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağı bugün sabah saat 06.00’da Atatürk Havalimanı’ndan Batman’a gitmek üzere havalandı. THY uçağı, kalkışından bir kısa süre sonra kuş sürüsüne girdi. Kuşların uçağa çarpması üzerine pilot uçuş kulesine “ Kuş çarpması nedeniyle geri dönüyoruz” bilgisini verdi.

Kalkışında yarım saat sonra geri dönen THY uçağına 5 martının çarptığı belirlendi. Uçak bakım hangarına alınırken yolcular başka bir uçakla 3 saatlik gecikmeyle Batman’a gönderildi.

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