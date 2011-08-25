-Kuş sürüsüne çarpan uçak, alana geri döndü ERZİNCAN (A.A) - 25.08.2011 - Erzincan-Ankara seferini yapan Anadolu Jet'e ait yolcu uçağı, kuş sürüsüne çarpıktan sonra zorunlu iniş yaptı. Alınan bilgiye göre, Erzincan-Ankara uçağı, kalkıştan bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Alana geri dönmek zorunda kalan uçaktaki 130 yolcu emniyetli bir şekilde indirilerek, dinlenme salonuna alındı. Yetkililer, yolcuların İstanbul'dan gelecek uçakla Ankara'ya götürüleceğini, uçaktaki hasar tespiti için ise Ankara'dan teknik ekibin geleceğini bildirdi.