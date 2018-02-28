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KUŞ SÜRÜSÜNE ÇARPAN THY UÇAĞI GERİ DÖNDÜ

  Anıl UÇAN / İSTANBUL DHA  Türk Hava Yolları’nın İzmir-İstanbul Sabiha Gökçen seferini gerçekleştirmek üzere Adnan Menderes Havalimanı’ndan havalanan yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı

28 Şubat 2018 18:44


 
Anıl UÇAN / İSTANBUL DHA 
Türk Hava Yolları’nın İzmir-İstanbul Sabiha Gökçen seferini gerçekleştirmek üzere Adnan Menderes Havalimanı’ndan havalanan yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar gören uçak Adnan Menderes Havalimanı’na geri dönmek zorunda kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yollarının İzmir- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini gerçekleştirecek TK-2909 sefer sayılı TC-JGV kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, saat 12.10’da Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar gören uçağın pilotu, durumu Hava Trafik Kontrol Merkezine bildirdi. THY uçağı alınan onayın ardından Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yaptı.
Kalkıştan hemen sonra geri dönen THY uçağı yapılan kontrollerin ardından seferden çekilirken yolcuların yapılacak diğer seferlerle İstanbul’a gönderileceği öğrenildi.

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