Kuş sepeti yaparak geçimini sağlayan Kaya: Ağzımda kuru ekmek yiyecek diş kalmamış, mecburum, bakanım yok

Kuş sepeti yapıp geçimini sağlamaya çalışan Hacı İbrahim Kaya, “Ağzımda kuru ekmek yiyecek diş kalmamış. Mecburum, bakanım yok, çalışmasam geçinemiyorum. Gidip hırsızlık mı yapayım?” dedi.

Pandemi süreci devam ederken son kısıtlama ile birlikte 65 yaş üstünün saat 10.00 ile 13.00 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklandı.

Evrensel gazetesinden Fırat Topal Diyarbakır Hevsel Bahçeleri’nde karşılaştığı Hacı İbrahim Kaya’nın hikâyesini yazdı.

Topal haberinde, "Bağlar’da yaşıyor, 4 ay önce eşini kaybetmiş. Bir torunu var 8 yaşında o da bir süre önce annesini kaybetmiş. Babasının başka biriyle evlenmesiyle evden ayrılıp dedesinin yanında kalmaya karar vermiş. Kaya, bu nedenle torununa da bakmak zorunda. Yemeğini kendisi yapıyor, çamaşırlarını kendisi yıkıyor. Yürümekte dahi güçlük çeken Kaya’yı Bağlar’dan kilometrelerce uzağa Hevsel Bahçelerine getiren şey ise ekmek parası. Bahçe kenarlarından topladığı çalı çırpı değil dut dalları. Dut ağaçlarının ince dalları ile güvercin yuvaları yapıyor, güvercin besleyenlere satıyor. Bu şekilde evine ekmek götürebiliyor. Kaya, sabahın erken saatlerinde Bağlar’dan yola çıkıyor, saatlerce yol yürüdükten sonra Hevsel Bahçelerine iniyor. Bahçe sahipleri izin verirse toplayabiliyor, bazen izin vermediklerini eve eli boş döndüğünü de söylüyor. Kaya, 'Bir yaşlılık maaşım var, başka bir şeyim yok. Kuş sepeti yapıp satıyorum. Bu sabah 10 TL param vardı, onu da torunuma verdim, ben gelene kadar aç kalmasın' diyor. Kaya, taşıyabildiği kadar dut dallarını topladıktan sonra sabah geldiği onca yolu bu defa sırtında yükü ile yürüyor. Evdeki işlerini bitirdikten sonra kuş sepeti yapmaya başladığını söylüyor. Bu durum onu oldukça yormuş, bezdirmiş olmalı ki konuşurken gözleri doluyor." ifadesini kullandı.

Kaya, “Buradan bu çalı çırpıyı sırtıma Bağlar’a kadar yürüyorum. Yaşlıyım 2 günde bir gelebiliyorum zaten o da hava güzelse. Eşimi kaybettikten sonra ev işlerini yapan da yok. Bunları eve götürdükten sonra daha yemek yapacağım, elbise yıkayacağım o da beni daha çok yoruyor. Yarın sabah ezanıyla da kuş sepeti yapmaya başlayacağım. Mecburum, bakanım yok, çalışmasam geçinemiyorum. Gidip hırsızlık mı yapayım?” diye konuştu. Yaşını soran Topal'a, “Bilmiyorum, kimlikte 65 ama daha büyüğüm, ağzımda kuru ekmek yiyecek diş kalmamış” yanııtnı verdi.