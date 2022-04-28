Kuş grininin H3N8 türü ilk kez bir insanda görüldü

Çin’in Henan bölgesinde ilk defa bir insanda kuş gribinin H3N8 türü görüldü.

The Guardian’da yer alan habere göre, Çin’in Ulusal Sağlık Komisyonu, evde yetiştirilen tavuk ve kargalarla temas ettikten sonra temas eden dört yaşında bir erkek çocuğunun enfekte olduğunu açıkladı.

Kuş gribi, 1990’lardan bu yana ilk insan vakalarıyla birlikte yüksek oranda bulaşıcı bir viral hastalığa neden oluyor. Kuş gribinin H3N8 gibi bazı türleri oldukça nadir görülüyor ve insanlara ancak kuşlarla ya da hayvanlarla çok yakın temastan sonra bulaştığı tahmin ediliyor.

Oxford Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı “Bazen bir virüsün bir insana geçtiğini daha sonra daha fazla yayılmadığını görürüz. Henüz bu vakanın ilerleyeceğini düşünecek bir durum yok” dedi.