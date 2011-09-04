-Kuş gribiyle mücadele yönetmeliği ANKARA (A.A) - 04.09.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, avian influenza veya tavuk vebası ya da kuş gribi olarak adlandırılan hastalığa karşı hazırlıklı olmak, hastalıktan korunmak ve hastalıkla mücadele etmek için alınması gereken tedbirlere ilişkin usul ve esasları belirledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, avian influenza hastalığının erken tespit edilerek izlenmesi, yetkililerin ve yetiştirici birliklerinin bilgilendirilmesi için alınması gereken koruyucu önlemleri, kümes hayvanlarında ve kapalı alanlarda beslenen kuşlarda avian influenza salgını olduğunda ve avian influenza virüslerinin memelilere olası bulaşmasının erken tespiti durumunda uygulanacak minimum kontrol önlemlerini, kanatlı orijinli influenza virüslerinin diğer türlere bulaşmasını engellemek için önlemleri kapsıyor. Buna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri tarafından belirlenerek işletmelere bildirilen koruyucu biyogüvenlik önlemlerine, işletmeler uyumak zorunda olacak. Bakanlık tarafından; farklı kümes hayvanı türlerinde kanatlı influenza virüsünün H5 ve H7 alt tipleri ile oluşan enfeksiyon yaygınlığını belirlemek ve herhangi bir avian influenza virüsüyle ilgili vahşi kuşların oluşturduğu tehlike hakkında düzenli olarak gerçekleştirilen risk değerlendirmelerine dayanarak bilgi edinmek amacıyla gözetim programları yürütülecek. Bakanlık tarafından uygulamaya konulan gözetim programları il/ilçe müdürlükleri ile veteriner kontrol ve araştırma enstitüsü müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek. -Hastalığın bildirimi- Avian influenza hastalığından şüpheli veya varlığından haberdar olan hayvan sahipleri ve bakıcıları, veteriner hekimler ile muhtarlar, köy korucuları, celepler, çobanlar, gemi kaptanları, istasyon ya da gümrük memur veya idarecileri gibi ilgililer tarafından yetkili otoritelere, yetkili otoriteler tarafından da derhal bakanlığa bildirilecek. Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının il/ilçe müdürlüklerince kesimhanelerde ve kombinalarda, taşıma araçlarında, sınır kontrol noktalarında, diğer sınır yerlerinde, karantina tesislerinde ve diğer mekanlarda kümes hayvanları veya diğer kapalı alanlarda beslenen kuşlarda avian influenza hastalığının teşhis edilmesi durumunda bakanlığa bilgi verilecek. İl ve ilçe müdürlüklerince avian influenza nedeniyle şüphe sonucunda izlemeye alınan memeli hayvanlarda yapılan gözlem sonuçları da bakanlığa sunulacak. Resmi veteriner hekim tarafından yapılan araştırma sonucunda avian influenza hastalığından şüphe edilmesi durumunda işletmede karantina tedbirleri alınacak. -Yüksek patojenik avian influenza- Yüksek Patojenik Avian İnfluenza (HPAI) salgını durumunda ise işletmedeki kümes hayvanları veya kapalı alanlarda beslenen kuşlar gecikmeksizin resmi denetim altında öldürülecek. Öldürme işlemi ve özellikle taşıma, avian influenza yayılma riski yaratılmayacak şekilde gerçekleştirilecek. Avian influenza hastalığına karşı kullanılacak uygun aşılar bakanlıkça belirlenecek. Kanatlı influenza aşılarının ülke içinde üretimi, depolanması, temin edilmesi, dağıtımı, satışı ve kullanımı, bakanlığın resmi denetimi altında gerçekleştirilecek. Bakanlık, avian influenza riski altındaki kanatlı hayvanlara veya kapalı alanlarda beslenen diğer kuşlara uzun vadeli bir önlem olarak koruyucu aşı uygulamasına karar verebilecek. Öte yandan, bu yönetmeliğin yayımlanmasıyla birlikte 10 Nisan 2008 tarihli ve 26843 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Avian İnfluenza Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.