Kuş gribinin bir varyantı Rusya'da ilk kez insanlar üzerinde görüldü; DSÖ'ye bildirildi

Rusya’da kuş gribinin H5N8 varyantı ilk kez insanlarda görüldü. Rusya, yedi kişide görülen virüsü Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, kuşlar için ölümcül olduğu bilinen ancak insanlarda daha önce tespit edilmen H5N8 kuş gribi varyantı ilk kez yedi kişide tespit edildi. Rusya’daki bir kümeste enfekte olduğu bilinen yedi kişinin virüsü birbirine bulaştırdığına dair bir kanıt olmadığı belirtildi.

Rusya tüketici sağlığı gözlemcisi Rospotrenadzor’dan Dr. Popova, hastaların durumunun iyi olduğunu söyledi. Virüsün insanlar arasında bulaştığına dair henüz bir kanıt olmadığını söyleyen Popova “Gelecek mutasyonların bu bariyeri aşıp aşamayacağını yalnızca zaman söyleyecek” dedi.

Dr. Popova, H5N8’in insanlarda görülmesiyle ilgili “Hepimize gelecek mutasyonlara hazırlamak, gerekli adımları atıp aşı ve tedavilere yoğunlaşmak için bir şans” dedi.

Sibirya Vektör Enstitüsü, H5N8’le ilgili aşı çalışmalarına başladığını duyurdu.