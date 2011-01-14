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Dünya

KUŞ GRİBİNE DİRENÇLİ GDO'LU TAVUKLAR  WASHINGTON (A.A)

14 Ocak 2011 10:57

-KUŞ GRİBİNE DİRENÇLİ GDO'LU TAVUKLAR  WASHINGTON (A.A) - 14.01.2011 - Bilim adamları tavukları, kuş gribini başka hayvanlara bulaştırmayacak şekilde genetik değişikliğe uğrattılar. Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, grip virüsünün çoğalmasında anahtar rol oynayan bir enzimi "kandıran" ve "başka yöne çeviren" bir molekül üreten DNA'ya sahip tavuklar yetiştirdiler. Daha sonra kuş gribi bulaştırılan bu tavuklar, virüs bulunmayan tavuklarla aynı kümese konuldu. Bir müddet sonra hasta hayvanlar öldü ancak kuş gribini başka tavuklara bulaştırmadıkları görüldü. Genetik değişikliğe uğratılmış tavukların etlerinin ve yumurtalarının gıda tüketimi açısından güvenli olup olmadığını saptamak için ise daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Araştırmacılar, kuş gribine dirençli tavuklar yetiştirerek, hastalık yüzünden ticari çiftliklerde kitle halinde tavuk ölümlerini engellemeye çalışıyorlar. Araştırma Science dergisinde yayımlandı.

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