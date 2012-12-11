Kuş gribinden daha tehlikeli virüs bulundu

Son 1 aydır 300 binden fazla ördeğin telef olduğu Endonezya'da kuş gribi virüsünden daha etkili bir virüs bulundu.

Endonezya'da veteriner Syukur Ivantoro, buldukları H5N1 kuş gribi virüsünün alt türünün, bilinen virüse göre daha etkili olduğunu ve ülkede son haftalarda yüzbinlerce ördeğin ölümüne sebebiyet verdiğini belirtti.

Veteriner, bu bilgiyi yerel yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü'ne de ilettiğini ifade etti.

Syukur Ivantoro, yeni bulunan virüsün ayrıntılı incelenmesi için araştırmalara devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kanatlı hayvan yetiştiricileri federasyonu, Tarım Bakanlığı'na geçen aydan bu yana Cava adasının birçok bölgesinde 300 binden fazla ördeğin telef olduğunu bildirmişti.



Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kuş gribinin en fazla can aldığı Endonezya'da 2003'ten bu yana hastalıktan 157 kişi öldü. Dünya genelinde ise 2003'ten bu yana 357 kişi kuş gribi nedeniyle yaşamını yitirdi.