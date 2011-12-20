T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuş gribi virüsü üretildi WASHİNGTON (A.A)

20 Aralık 2011 22:42

-Kuş gribi virüsü üretildi WASHİNGTON (A.A) - 20.12.2011 - Bilimadamları kuş gribi virüsünü laboratuvar ortamında üretmeyi başardı.  Hollanda'daki Erasmus Tıp Merkezi ve ABD'nin Wisconsin Üniversitesi'nde yürütülen araştırma, tehlikeli virüsün mutasyona uğraması ve insandan insana bulaşmaya başlaması olasılıklarına karşı büyük önem taşıyor.  Laboratuvar ortamında üretilen virüs, memeliler arasında çok daha kolay yayılabiliyor.    Öte yandan, virüsün biyolojik silah olarak kullanılmasından endişe duyan ABD hükümeti, bilimadamlarına araştırmanın ayrıntılarını bilimsel dergilerde yayımlamamaları çağrısında bulundu.   Araştırmaya mali destek sağlayan Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ise virüsün, mutasyona uğrama olasılığı nedeniyle çok daha büyük bir tehdit haline geldiğini ve araştırma bulgularının bilimsel dergilerde yayımlanmasının önemini vurguladı.  H5N1 olarak da bilinen kuş gribi virüsü, özellikle Asya kıtasında hasta kümes hayvanlarıyla temas eden insanları etkiliyor. Virüs, 2003'ten bu yana Asya ülkelerinde yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24