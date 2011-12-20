-Kuş gribi virüsü üretildi WASHİNGTON (A.A) - 20.12.2011 - Bilimadamları kuş gribi virüsünü laboratuvar ortamında üretmeyi başardı. Hollanda'daki Erasmus Tıp Merkezi ve ABD'nin Wisconsin Üniversitesi'nde yürütülen araştırma, tehlikeli virüsün mutasyona uğraması ve insandan insana bulaşmaya başlaması olasılıklarına karşı büyük önem taşıyor. Laboratuvar ortamında üretilen virüs, memeliler arasında çok daha kolay yayılabiliyor. Öte yandan, virüsün biyolojik silah olarak kullanılmasından endişe duyan ABD hükümeti, bilimadamlarına araştırmanın ayrıntılarını bilimsel dergilerde yayımlamamaları çağrısında bulundu. Araştırmaya mali destek sağlayan Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ise virüsün, mutasyona uğrama olasılığı nedeniyle çok daha büyük bir tehdit haline geldiğini ve araştırma bulgularının bilimsel dergilerde yayımlanmasının önemini vurguladı. H5N1 olarak da bilinen kuş gribi virüsü, özellikle Asya kıtasında hasta kümes hayvanlarıyla temas eden insanları etkiliyor. Virüs, 2003'ten bu yana Asya ülkelerinde yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.