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Dünya
Deutsche Welle

Kurz'dan camideki Çanakkale etkinliğine tepki

Avusturya Başbakanı Kurz, Viyana'daki bir camide Çanakkale Savaşı'nın canlandırıldığı bir etkinlikte çocukların “şehit rolünde” oynatılmasına tepki gösterdi. Benzer bir olay Almanya'da da tepkilere neden olmuştu.

19 Nisan 2018 01:26

Viyana'nın en büyük camilerinden birinde Çanakkale Savaşı'nın canlandırıldığı bir etkinlikten basına yansıyan görüntüler Avusturya'da tepki uyandırdı.

2016 yılında çekildiği belirtilen ve haftalık "Falter" gazetesinde yayımlanan fotoğraflarda, asker üniforması giydirilmiş çocuklar Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'de savaşan askerleri canlandırıyor. Gazetede yer alan karelerden birinde "şehit rolündeki" çocukların yerde yattıkları ve üzerlerinin Türk bayraklarıyla örtüldüğü görülüyor.

Kurz: Asla müsamaha gösterilmeyecek

Fotoğrafların yayınlanmasının ardından basına açıklamalarda bulunan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "söz konusu olayın Avusturya'da yeri olmadığını ve (böyle bir olaya) asla müsamaha gösterilmeyeceğini" söyledi. Sağ çizgideki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri Kurz, Avusturya yasalarına göre etkinliğin sergilendiği Avrupa Türk İslam Birliği'ne (ATİB) bağlı caminin kapatılmasının dahi söz konusu olabileceğini belirtti. Kurz, ayrıca Sosyal Demokrat Partili (SPÖ) Viyana Belediyesi'nin Müslüman derneklerine sağlanan devlet yardımları konusunda "daha katı olması gerektiğini" söyledi.

Partinin Viyana Eyalet Teşkilatı Başkanı Gernot Blümel de din işlerinden sorumlu Kültür Dairesi'ne olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

ATİB ise yaptığı açıklamada, "son derece büyük bir talihsizlik" olarak nitelendirdiği oyunun bitmesinin dahi beklenmeden iptal edildiğini ve konuya ilişkin çok yönlü bir inceleme başlatıldığını duyurdu.

Almanya'da da tepki çekmişti

Geçen hafta Almanya'da Çanakkale Savaşı'nın yıldönümü vesilesiyle düzenlenen benzer bir etkinlik de tepkilere yol açmıştı. Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Herford kentinde Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı bir camide düzenlenen etkinliğe ait bir videoda, asker üniforması giydirilmiş küçük çocukların oyuncak silahlar taşıdıkları görülüyordu. Etkinliğe tepki gösteren Kuzey-Ren Vestfalya Aile Bakanlığı, söz konusu görüntülerin şiddetten uzak bir eğitim ruhuna tamamen aykırı olduğunu belirterek, etkinlikte yer alan çocukların psikolojilerinin olumsuz etkilenmiş olma ihtimalinin Gençlik Dairesi tarafından değerlendirilmesini talep etmişti.

DİTİB Herford Camii Yönetim Kurulu Sekreteri Necati Aydın yaşananlar nedeniyle cami yönetiminin üzgün olduğunu, etkinliği tek bir kişinin organize ettiğini ve kendileri için de sürpriz olduğunu belirtmişti.

DW,dpa,AFP/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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