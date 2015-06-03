Kuryedeki 4 milyon liralık döviz gasp edildi

Fatih'te, bir bankadan başka bir bankaya 4 milyon lira değerinde döviz taşıyan kuryeleri gasp eden yabancı uyruklu iki şüpheli kaçtı.

Aksaray Ordu Caddesi'ndeki bir bankadan, 15 Mayıs'ta, bir tekstil firmasına ait 800 bin Euro ile 600 bin doları başka bir bankaya yatırmak amacıyla çeken iki kuryenin önü, yüzleri maskeli iki kişi tarafından kesildi. Kuryelerin başına sert bir cisimle vuran gaspçılar, sırt çantalarında parayı alarak kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren Gürcü uyruklu 2 şüphelinin kimliğini belirledi. Emniyette "gasp" ve "hırsızlık" suçlarından kayıtları bulunan 2 süphelinin olaydan yaklaşık 2 saat sonra Atatürk Havalimanı'ndan yurtdışına çıktığı tespit edildi. Polis ekipleri, olayda başka kişilerin de bulunma ihtimali üzerinde duruyor.

Kaçma anı kamera kayıtlarında

Kuryeler tarafından bir süre kovalanan gaspçıların kaçma anı, güvenlik kameraları tarafından kayda alındı. Kamera kayıtlarında, Gürcü asıllı oldukları tespit edilen gaspçıların koşarken çantalardaki paraların bir kısmını yola düşürdüğü görülüyor.