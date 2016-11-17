"Kurye kılığına girip babasına verdiği bombalı paketi evde hazırladı" iddiası

Maltepe'de kargo paketiyle düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin yeni iddialar gelmeye başladı. Kurye kılığına girdiği ileri sürülen Alican Kurdaş babasının iş yerine bıraktığı bombalı paketi internete bakarak evde kendi hazırlamış. Denizciliğe meraklı babası açsın diye de paketi “Marina’dan geldi” diyerek çalışanlara teslim etmiş.

Posta'da yer alan habere göre, Alican Kurdaş bombayı Maltepe’deki rezidansın içinde bulunan dairesinde hazırlamış. İnternetten bakarak yaptığı bombanın düzeneği basit. Ancak en kuvvetli plastik patlayıcıyı kullanmış: RDX. Polis bu patlayıcıyı nereden bulduğunu araştırıyor.

Tehdit mesajları atmış

2 ay önce baba-oğul para yüzünden tartışmış. Alican Kurdaş babasına ‘Seni öldüreceğim” diye mesaj atmış. Osman Kurdaş’ın 10 yıl önce boşandığı ilk eşi Kiraz Gökırmak’tan 2 oğlu var. Alican Kurdaş’ın 20 yaşındaki kardeşi Japonya’da yaşıyor. Onun da babasıyla ilişkileri bozuk.

Kelepçeyle götürdüler

Makine Mühendisi Osman Kurdaş’ın (56) İstanbul Maltepe’deki şirketine pazartesi günü kendisine kurye süsü vermiş, önü siyah cam kaplı kask takmış biri paket bırakmıştı. Paket açılınca patlamış, Osman Kurdaş’ın sol eli kopmuştu. Paketi getirenin Osman Kurdaş’ın oğlu Alican Kurdaş (29) olduğu tespit edilmişti. Alican Kurdaş, ameliyathane kapısında babasını beklerken kelepçelenerek götürülmüştü.

Kadını ezmiş

8 yıl önce İstanbul’da otomobille bir hayat kadınına çarpıp yaralayan Alican Kurdaş’ı babası apar topar Amerika’ya göndermiş. Alican, Amerika’da bilgisayar yazılımı okumuş ama diploma alamamış. 1.5 yıl önce de İstanbul’a dönmüş. İşi yok. Tüm masrafını babası karşılıyor.

Teknesi var

Alican Kurdaş, paketi şirkete “Marina’dan” diyerek teslim etmişti. Denizi ve tekneyi çağrıştırması için bombayı tahta bir kutunun içine koymuş, lacivert kurdela ile bağlamıştı. Amaç; paketi babasının açmasını sağlamaktı. Nitekim öyle oldu. İstanbul’da bir marinada duran yelkenli teknesi olan Osman Kurdaş paketi kendisi açtı.

Bir kez sordu

Osman Kurdaş, Kartal Devlet Hastanesi’nde yatıyor. Hayati tehlikesi yok. Ancak paketi üstüne koyarak açtığı sol bacağının kurtarılması için uğraşılıyor. Osman Kurdaş sadece bir kez yakınlarına “Alican nerede?” diye sordu. Babanın saldırıyı oğlunun yaptığını tahmin ettiği sanılıyor. Patlama ile ilgili konuşmuyor, soru sormuyor. “Ölümden döndüm” demekle yetiniyor.