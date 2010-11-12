-KURYE KEDİNİN CEZASINI KÖPEK KESTİ MOSKOVA (A.A) - 12.11.2010 - Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde bir cezaevindeki mahkuma eroin taşıyan kedinin cezaevi köpeği tarafından yakalandığı bildirildi. Rus haber ajansı RİA Novosti, Kazan Cezaevi Bölge Müdürlüğü Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, bir mahkum tarafından eğitilen kedinin tasmasının altına yerleştirilen eroini içeri sokmaya çalışırken yakalandığını duyurdu. Adı açıklanmayan mahkumun kediyi günlerce eğittiği, dışarı salınan kedinin mahkumun işbirlikçileri tarafından aç bırakılarak, tasmasına uyuşturucu yerleştirildikten sonra sahibine geri dönmesinin sağlandığı ifade edildi. Kedinin sahibine dönerken cezaevindeki bir köpeğin saldırısına uğradığı, yaralı olarak "ele geçirilen" uyuşturucu kuryesi kedinin köpeğin saldırısı yüzünden aldığı yaralardan dolayı öldüğü belirtildi. Kedinin sahibi mahkum ve işbirlikçileri hakkında uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra, hayvanlara işkence yapma suçundan dava açılacağı kaydedildi.