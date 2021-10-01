Kurye cinayetinin şüphelileri yakalandı: Öldürme niyetinde değildik sadece bayıltmak istedik

Ankara'da yalnız yaşadığı evinde 29 Eylül'de elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış cesedi bulunan kargo firmasında kurye olarak çalışanı Erşan Aydemir'i (34) öldürdüğü iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Samet Eren Emelce (21) ve Oğuzhan Ülker (24) gözaltına alındı. Emelce ve Ülker, hırsızlık amacıyla Aydemir'in evine girdiklerini, karşı koyunca bayıltma amacıyla darbedip ellerini bağladıklarını ileri sürdü.

Şüphelilerin kimliği güvenlik kameralarından tespit edildi

Aydemir'in ölümü ile ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Kurulan özel ekip, Aydemir'in evinin bulunduğu mahalledeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede, 81 EY 709 plakalı kurye motoru ile Aydemir'in evinin etrafında dolaşan 2 kişi tespit edildi. 2 kişinin, yaklaşık 10 dakika sonra saat 21.40 sıralarında Aydemir'in oturduğu apartmana girdiği belirlendi.

Yaklaşık yarım saat içeride kalan bu kişilerin Samet Eren Emelce ve Oğuzhan Ülker olduğu saptandı. Emelce ve Ülker'in, daha sonra ellerinde çanta ve takım elbise ile çıktıları ve motorla uzaklaştıkları belirlendi. Şüpheliler, Keçiören ilçesinde saklandıkları evde polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İki şüpheli cinayeti itiraf etti

Emelce ve Ülker, polisteki sorgularında cinayeti itiraf etti. Şüpheliler, Aydemir ile internetten arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştıklarını, evine hırsızlık için gittiklerini, Aydemir'in kendilerine karşı koyması üzerine darbettiklerini, elini ve kolunu bağladıktan sonra ses çıkarmaması için ağzına havlu koyduklarını söyledi. Şüpheliler, Aydemir'i öldürme niyetinde olmadıklarını, sadece bayıltmak istediklerini ileri sürdü.

Emelce ve Ülker'in, Aydemir'e ait 2 telefon ve 1 takım elbise alarak evden ayrıldığı, telefonlardan birisini de sattıkları belirlendi. İki şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)