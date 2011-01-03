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KURUYÜK GEMİSİ BATMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ KOCAELİ (A.A)

03 Ocak 2011 09:37

-KURUYÜK GEMİSİ BATMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ KOCAELİ (A.A) - 03.01.2011 - Kocaeli'nin Gebze ilçesi açıklarında batma tehlikesi geçiren kuruyük gemisini cankurtaran sallarıyla terk eden Suriyeli 9 personel kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Romanya'dan Türkiye'ye yük götüren 3 bin 500 tonluk Kamboçya bandıralı ''Alzahra'' adlı kuruyük gemisi Eskihisar açıklarında teknik bir arıza nedeniyle sağ tarafa yatmaya başladı. Gemide görevli Suriyeli 9 personel bağlı bulundukları Transbosphor Denizcilik firmasına haber verdikten sonra cankurtaran sallarıyla gemiyi terk etti. Hemen Eskihisar'a gelen firma yetkilileri, tekneyle denize açılarak sallarda kurtarılmayı bekleyen 9 personeli kurtardı. Gemiye müdahale ederek arızasını gideren ekipler gemiyi batmaktan son anda kurtardı. Bu arada, kurtarıldıktan sonra fenalaşan geminin Suriyeli kaptanı Yaser Hareşhıe, Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halen Eskihisar açıklarında demirli bulunan geminin Dilovası'ndaki Dil İskelesine yanaşarak taşıdığı yükü boşalacağı belirtildi.

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