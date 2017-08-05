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Kuruyan Düden Şelalesi'ne belediyenin çözümü; devridaimle su basmak!..

Şelale coşkulu olmasa da akıyor

05 Ağustos 2017 10:59

Antalya’nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi’nin suyu kuruyunca Antalya Büyükşehir Belediyesi, şelaleden su akması için bir sistem kurdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi de şelale içindeki kaynaktan borularla suyu aşağıdan yukarıya çıkararak devridaimle yapay şelale oluşturdu. Şelale coşkulu olmasa da akmaya başladı.

Kırkgöz ve Pınarbaşı olmak üzere 2 büyük kaynağın sularıyla oluşan Antalya’nın dünyaca ünlü doğa harikalarından Düden Şelalesi’nin suyu kurudu. 


Antalya Büyükşehir Belediyesi de şelale içindeki kaynaktan borularla suyu aşağıdan yukarıya çıkararak devridaimle yapay şelale oluşturdu. Şelale coşkulu olmasa da akmaya başladı.

Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre, Antalya'nın doğa harikalarından Düden Şelalesi, temmuz ayının başından itibaren kurudu. 

Her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği şelalenin suyu, su kaynaklarının bulunduğu Döşemealtı’ndaki tarım arazilerinin sulanması nedeniyle kesilmişti. 

Döşemealtı İlçesi’ndeki Kırkgöz ve Pınarbaşı olmak üzere 2 büyük kaynağın sularıyla oluşan Düden Şelalesi’ne temmuz ayı başından bu yana su verilmiyordu.

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