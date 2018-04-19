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Kurusıkı tabancaları gerçeğine çeviriyorlardı

İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA)- EYÜPSULTAN'da kurdukları imalathanede kurusıkı tabancaları namlularını değiştirerek tabancaya dönüştüren 9 kişi yakalandı

19 Nisan 2018 12:36

İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA)- EYÜPSULTAN\'da kurdukları imalathanede kurusıkı tabancaları namlularını değiştirerek tabancaya dönüştüren 9 kişi yakalandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri,  Eyüpsultan\'da bir adrese baskın düzenledi. Operasyonda kuru sıkıdan bozma çok sayıda tabanca, şarjör, 100\'e yakın namlu ele geçirildi. Baskında 9 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı da jandarma kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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