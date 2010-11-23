-KURUSIKI SİLAH İZNE TABİ OLACAK ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - Film çekimi, tiyatro, şenlik, kutlama ve tören gibi etkinlikler için üretilen silahların bulundurulması, taşınması ve kullanımı; bunların gerçekleştirileceği alan ve zamanla sınırlı olmak üzere ilgili mülki amirliğin iznine bağlı olacak. Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle ses ve gaz fişeği atabilen silahlara, ''Namlusu hiçbir şekilde katı cisim atamayan, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülemeyecek nitelikte imal edilen, kurusıkı da tabir edilen silah'' şeklinde yeni bir tanım getirildi. Yönetmelik değişikliğiyle film yapımı, tiyatro, şenlik, kutlama, tören gibi etkinliklerde kullanılmak üzere yapılacak imalatlarla ilgili yeni düzenleme getirildi. Buna göre, bu amaçla yapılacak üretimde, üretici firma ile etkinliği gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişiler arasında üretime ilişkin düzenlenecek bir sözleşme ibraz edilmek sureti ile İçişleri Bakanlığından alınacak uygun görüş yazısı ve sözleşmenin bir suretinin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına sunulmasını takiben üretim izin belgesi için gereken işlemler başlatılacak. İmalatçı firma; üretimi tamamladıktan sonra sözleşmeyi yaptığı gerçek veya tüzel kişiye silahları teslim ettiğine dair bir belge ile birlikte bu silahlara ilişkin üretim izin belgesini Sanayi ve Ticaret Bakanlığına teslim edecek. Bu silahların bulundurulması, taşınması ve kullanımı ile film çekimi, tiyatro, şenlik, kutlama, tören gibi etkinliklerin gerçekleştirileceği alan ve zamanla sınırlı olmak üzere ilgili mülki amirliğin iznine bağlı olacak. Yapılan değişiklik uyarınca ayrıca, tabanca ve yivsiz av tüfeği üreticileri aynı adreste bu yönetmelikte belirtilen silahları kuruluş izni almadan üretebilecek. Fakat bu üreticilerin prototip üretimi için yönetmelikte öngörülen şartları yerine getirmeleri gerekecek.