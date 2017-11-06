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Ekonomi

"Kurun ateşi düşmezse Merkez Bankası faizi arttırabilir"

"Dolar tarihi zirveyi geçtiği anda MB önlemleri sıklaştıracaktır"

06 Kasım 2017 18:15

TOBB Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Atılım Murat kurun ateşi düşmezse Merkez Bankası'nın (MB) faiz arttırabileceğini belirtti. 

Merkez Bankası'nın bugünkü rezerv opsiyon ve reeskont kredilerine yönelik adımlarını değerlendiren Murat, bankanın dolaylı para politikası araçlarıyla hamle yaparak varlığını hissettirdiğini söyledi. 

Bu hamlelerin şu an sınırlı etkisi olduğunu belirten Murat "Merkez Bankası dolaylı araçlarla biraz daha müdahale etmeye çalışacak. Eğer kurun ateşi düşmezse faizi önümüzdeki dönemde artırabilir. Ama önce bu hamleleriin sonuçlarını görmek isteyecektir" dedi. 

Bloomberg'in haberine göre, kurda tarihi zirvenin 3.94 olduğunu hatırlatan Murat, "son 1-2 ayda günlük bazda sert hareketler olabiliyor, onun için tarihi zirveyi geçtiği anda Merkez Bankası önlemleri sıklaştıracaktır." dedi. 

Dolar/TL  güne 3.88 seviyelerinde başlamasının ardından Merkez Bankası'nın bugünkü hamleleriyle 3.85'e kadar geriledi.

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