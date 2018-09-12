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Kurumun bilgisayarlarını satıp, binayı ateşe vermiş

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA İl Sağlık Müdürlüğü'nde bilgi işlem personeli olarak görev yapan S

12 Eylül 2018 18:17

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA İl Sağlık Müdürlüğü\'nde bilgi işlem personeli olarak görev yapan S.A.\'nın (25), kurumun bilgisayarlarını sattığı, öğrenilmemesi için de müdürlük binasında yangın çıkardığı ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü\'nde, 10 Eylül Pazartesi günü, sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, su sıkarak, alevlere müdahale edip, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası kurumun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, yangının, bilgi işlem personeli S.A. tarafından çıkardığını tespit etti. Gözaltına alınan S.A.\'nın, emniyetteki ifadesinde, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kurumdaki yaklaşık 30 bilgisayarı bakıma alma bahanesiyle aldıktan sonra sattığını, yakalanmamak için binada yangın çıkardığını söylediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

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