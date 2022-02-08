Kurumlar vergisinde kafa karıştıran madde; yüzde kaç uygulanacak?

Sanayici ve ihracatçıya kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim öngören kanun düzenlemesinde vergi oranının kaç olarak uygulanacağı konusu kafaları karıştırdı. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32. maddesine göre kurumlar vergisi yüzde 20 olarak belirlenirken, kanunun geçici 13. Maddesine göre ise yüzde 20’lik oran 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için yüzde 23 olarak uygulanacak.

Ancak torba kanunun madde gerekçesinde "Geçici düzenlemeyle 2022 yılı için yüzde 23 oranı uygulanmakla birlikte Kurumlar Vergisi Kanununa göre kurumlar vergisi oranı yüzde 20’dir. Böylece yüzde 20 oranına göre bu mükelleflerin söz konusu kazançlarına oran yüzde 19 olarak uygulanacaktır" ifadeleri yer alıyor.

Yüzde 19’dan yararlandırılmalı

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre E.Gelir İdaresi Strateji Başkanı Nazmi Karyağdı, kanun maddesi ile madde gerekçesinin tutarsız olduğunu belirterek, uyumsuzluğun giderilerek sanayici ve ihracatçının hak ettiği şekilde yüzde 19 olan indirimli orandan yararlanması gerektiğini bildirdi.