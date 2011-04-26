-KURUMLAR VERGİSİNDE BEYAN DÖNEMİ UZADI ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Kurumlar vergisinde genel beyan dönemi 4 gün uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığının duyurusuna göre, 2010 yılı gelirleri için 25 Nisan'da sona eren genel beyan dönemi, Vergi Usul Kanunu'nun Maliye Bakanlığına verdiği yetki çerçevesinde 29 Nisan Cuma akşamına kadar uzadı. Kurumlar vergisi mükellefleri, 2010 yılı gelirleri için Cuma akşamına kadar beyanda bulunabilecek. Kurumlar vergisini ödeme dönemi ise 30 Nisan'ın Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle 2 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.