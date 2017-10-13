Kurumlar Vergisi yüzde 22'ye çıkarılıyor

Kurumlar Vergisi’nin yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarılması için Plan ve Bütçe Komisyonu’na önerge verildi.

Hükümet şimdi de Kurumlar Vergisini 2 puan artırıyor... Vergi %20’den %22’ye çıkıyor... Yani kurumlar vergisi %10 arttı... Afiyet Olsun!!! pic.twitter.com/vAgcieLZuL — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 13 Ekim 2017

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Hükümet şimdi de Kurumlar Vergisi'ni 2 puan artırıyor. Vergi yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkıyor. Yani Kurumlar Vergisi yüzde 10 arttı. Afiyet olsun" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşmeleri sürüyor.

Kurumlar Vergisi Kanunu 32. maddesinde yer alan ’’Kurumlar Vergisi, kurum kazancı üzerinden yüzde 20 alınır" ibaresi değiştiriliyor. Kurumlar vergisi 2018, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 22 olarak uygulanacak.