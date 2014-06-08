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Ekonomi

Kurumlar vergi şampiyonu Merkez Bankası oldu

2013 Vergilendirme Dönemi Kurumlar listesinde ilk 10 sırada merkezi Ankara'da bulunan 4, İstanbul'da bulunan 6 kurum yer aldı

08 Haziran 2014 15:25

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2013 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye geneli ilk 100 sıralamasını açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası AŞ, ödediği 889 milyon 835 bin 346,20 lira ile 2013 yılının kurumlar vergisi rekortmeni oldu. Merkez Bankası A.Ş.’yi T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Elektrik Üretim A.Ş. izledi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, 2013 yılının en fazla kurumlar vergisi ödeyenler listesinde, Merkez Bankası AŞ'nin ardından TC Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürlüğü 627 milyon 146 bin 999,74 lira ile ikinci sırada yer aldı. Elektrik Üretim AŞ 620 milyon 955 bin 398,34 lira ile sıralamada üçüncü oldu. 2013 yılında en fazla kurumlar vergisi ödeyenler listesinin ilk 10 sırasında merkezi Ankara'da bulunan 4, İstanbul'da bulunan 6 kurum yer aldı.

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