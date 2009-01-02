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‘Kurumlar sorumluluktan kurtulamaz’

Makina Mühendisleri Odası: Böylesi bir olayda kamu kurumları sorumluluktan kurtulamaz

02 Ocak 2009 02:00

Makina Mühendisleri Odası: Böylesi bir olayda kamu kurumları sorumluluktan kurtulamaz

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,  düzenlediği basın toplantısında, olayla ilgili savcılık bilirkişilerince yapılan incelemelerde, yanan gazın tahliyesini sağlayan boruda yırtık ve delikler bulunduğunun, bacanın çekişinin ise uygun olduğunun tespit edildiğini hatırlattı.

Ölümlerin, yanma gazlarının bacaya tam iletilememesinden kaynaklandığı kanaatine varıldığını anlatan Koramaz, ancak baca gazı emniyet düzeneği üzerinde herhangi bir inceleme yapılamadığından bu düzeneğin görev yapıp yapmadığının belirlenemediğini söyledi.

Bu tür durumların yaşanmaması için önerilerde bulunan Koramaz, doğal gaz tesisatlarının yıllık kontrollerinin yapılması hususunun herhangi bir yasal çerçeve ile belirlenmediğini, gazın güvenli kullanımının tüketici duyarlılığına bırakıldığını belirtti.

Olayın mağdurlarının eğitimli olmasının, konunun yalnızca tüketicinin sorumluluğuna bırakılamayacak kadar ciddi boyutta olduğunu gösterdiğini anlatan Koramaz, yasal düzenlemeyle gaz dağıtım şirketlerinin periyodik kontrol ve denetimleri yapmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Koramaz, deformasyona uğramış atık gaz borularının mutlaka yenilenmesi, alüminyum bağlantı malzemesi uygulamasına son verilmesi, havalandırma menfezlerinin kapatılmaması, bacaların yılda en az bir kez temizlenmesi, doğal gaz bacalarına ikinci bir cihaz bağlanmaması, kombilerin yaz sezonunda mutlaka bakımlarının yapılması ve bu konuda gerekli yaptırımların mutlaka uygulamaya konulmasını tavsiye etti.

‘Tüm daireler denetlenmeliydi’

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koramaz, bir gazetecinin, ilgili kurumların bu konuda ne kadar sorumlu olduğunu sorması üzerine, "Üst katta bir ihbar varsa binaya gelen ekiplerin tüm daireleri denetlemesi gerekirdi. Böylesi bir olayda kamu kurumları sorumluluktan kurtulamaz. Periyodik denetimler zamanında yapılsaydı böylesi facialarla karşılaşmazdık. Binaya ait tüm sistemin gözden geçirilmesi gerekirdi" diye konuştu.

Koramaz, bir başka soru üzerine, karbonmonoksit gazının kokusu olmadığından fark edilmesinin zor olduğunu, belli bir konsantrasyona ulaşınca kısa sürede ölüme sebebiyet verdiğini anlattı.

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