Kurum'dan 'tapu sorgulama kısıtlaması' iddialarına ilişkin açıklama

Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani’nin annesi Moza bint Nasır’ın, Kanal İstanbul Projesi’nin bulunduğu yerden arazi almasının gündem olmasının ardından ‘Tapu sorgulamaya’ kısıtlama getirileceği iddia edilmişti. Bu iddialar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a soruldu.

Medyada yer alan tapu sorgulamaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyelerin erişiminin kısıtlandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Bakan Kurum, ”Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle dijitalleşme sürecini başlattık. Projemizi yönetmek adına dijitalleşme sürecine hız verdik" dedi.

Tapu sorgulamada kısıtlama

Konuya ilişkin açıklama yapan Kurum, “Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz 2015 yılından bu güne kadar belediyelerle yapmış olduğu protokoller çerçevesinde bu süreci yürütmekteydi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle dijitalleşmeyi yoğun bir şekilde başlattık. Bu süreçte de belediyelerimizin yine Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hatta ve hatta tüm ülkedeki veri ağlarını tek bir portalda toplayacak ve buradan tüm kamu kuruluşlarımız faydalanacaktır. Şu an itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil 230 belediyede hiçbir yazılama ihtiyaç duyulmadan tüm veri paylaşımlarını yapabilmektedir” diye konuştu.