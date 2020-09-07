Kuruluşu tartışmalara neden olan Takviye Hazır Kuvvet’e 'evlilik rehberi' ile tavsiyeler: Kendinize, 'eş adayını fiziksel olarak çekici buluyor muyum?’ diye sorun

T24 Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kuruluşu tartışmalara neden olan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü’nde (THK) görev alan personel için “evlilik rehberi” hazırlattı.

Rehberde, evliliğin işlev ve amaçlarının yanı sıra eş seçerken personelin kendisine sorması gereken sorular ile sağlıklı evlilik için gözden kaçırılmaması gerekenler ve boşanma riskini artıran durumlara yer verildi.

Rehberde, eş seçerken sorulması gereken sorular arasında “eş adayını fiziksel olarak çekici buluyor musunuz?” sorusunun sorulması tavsiye edilirken, “aşkın her türlü problemi halletmekte yeterli olmadığının bilincinde olunması” vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ankara’ya doğrudan bağlı biçimde İstanbul’da da kurulacak ve “hukuk dışına çıkabilir” eleştirilerine neden olan Takviye Hazır Kuvvet’te görev alan personel için özel olarak “evlilik rehberi” hazırlandı. EGM bünyesindeki Güvenlik Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak kurulan THK polis birimindeki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği’nce hazırlanan dört sayfalık rehber, birimin sosyal paylaşım sitesinde de yer aldı.

“Hayat arkadaşı / eş seçiminde öneriler” başlığıyla hazırlanan ve beş ayrı bölümden oluşan rehberde, evlilik için “Ayrı yaşantıları olan ve ayrı geçmişe sahip iki bireyin bir araya gelerek çeşitli ihtiyaçlarını da karşılayabilecekleri şekilde hayatlarını birleştirmeleri olarak tanımlanabilir” denildi.

Evliliğin işlevleri ve amacı ise rehberde şöyle açıklandı: