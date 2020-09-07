Kuruluşu tartışmalara neden olan Takviye Hazır Kuvvet’e 'evlilik rehberi' ile tavsiyeler: Kendinize, 'eş adayını fiziksel olarak çekici buluyor muyum?’ diye sorun

T24 Ankara
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kuruluşu tartışmalara neden olan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü’nde (THK) görev alan personel için “evlilik rehberi” hazırlattı.
Rehberde, evliliğin işlev ve amaçlarının yanı sıra eş seçerken personelin kendisine sorması gereken sorular ile sağlıklı evlilik için gözden kaçırılmaması gerekenler ve boşanma riskini artıran durumlara yer verildi.
Rehberde, eş seçerken sorulması gereken sorular arasında “eş adayını fiziksel olarak çekici buluyor musunuz?” sorusunun sorulması tavsiye edilirken, “aşkın her türlü problemi halletmekte yeterli olmadığının bilincinde olunması” vurgulandı.
Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ankara’ya doğrudan bağlı biçimde İstanbul’da da kurulacak ve “hukuk dışına çıkabilir” eleştirilerine neden olan Takviye Hazır Kuvvet’te görev alan personel için özel olarak “evlilik rehberi” hazırlandı. EGM bünyesindeki Güvenlik Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak kurulan THK polis birimindeki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği’nce hazırlanan dört sayfalık rehber, birimin sosyal paylaşım sitesinde de yer aldı.
“Hayat arkadaşı / eş seçiminde öneriler” başlığıyla hazırlanan ve beş ayrı bölümden oluşan rehberde, evlilik için “Ayrı yaşantıları olan ve ayrı geçmişe sahip iki bireyin bir araya gelerek çeşitli ihtiyaçlarını da karşılayabilecekleri şekilde hayatlarını birleştirmeleri olarak tanımlanabilir” denildi.
Evliliğin işlevleri ve amacı ise rehberde şöyle açıklandı:
- * Sevme ve sevilme ihtiyacını karşılayabilme,
- * İki kişinin bir araya gelerek biyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılaması,
- * Çocuk sahibi olarak neslin devamını sağlama,
- * Cinsel yaşamın sağlıklı bir şekilde düzenlenmesi,
- * Geleceğe daha olumlu bakabilme,
- * Güvenlik ve korunma ihtiyacı,
- * Partnerinden onur ve gurur duyabilme.
- Rehberde, “eş seçerken kendinize sorabileceğiniz sorular” başlıklı bölüme yer alan sorulardan bazıları şöyle yer aldı:
- * Kendinizi evlenmeye hazır hissediyor musunuz?
- * Ona karşı olumlu duygu ve düşünceler taşıyor musunuz?
- * Evliliğinizde oluşabilecek problemlerle başa çıkabileceğinize inanıyor musunuz?
- * Onu fiziksel olarak çekici buluyor musunuz?
- * Evlenmeden önce onu tanıyabilmek için yeterince zamanınız oldu mu?
- * Müstakbel eşinizin ve kendinizin anne/babalık yapabilme potansiyeline sahip olduğunuzu düşünebiliyor musunuz?
- * Evlenmeyi düşündüğünüz kişi ile çoğunlukla fikirleriniz uyuşuyor mu?
- THK personeli olan kadın ve erkek polislere yönelik rehberde, “Sağlıklı bir evlilik için gözden kaçırılmaması gerekenler” başlığı altındaki tavsiyelere ise şöyle:
- * Aşkın her türlü problemi halletmede yeterli olmadığının bilincinde olun.
- * Evlenmeden önce eşinizde var olan problemleri görmezden gelmeyin.
- * Evlenmeden önce ilişkinizde var olan problemleri görmezden gelmeyin.
- * Evlilikten gerçek dışı veya abartılı beklenti içinde olmayın,
- * Eş adayınızın kişinin mizaç özellikleri ve bu özelliklerin kendisiyle uyuşmasından ziyade fiziksel özelliklerine ağırlık vererek evlilik kararı almayın.
- Rehberde, boşanma riskini artıran durumlardan bazıları ise belirtildi:
- * Sadece mantık ya da aşk evliliği yapmaya çalışmak,
- * Birbirini yeterinde tanımdan evlenme,
- * Kişinin evlenememe korkusuyla fazla düşünmeden hareket etmesi,
- * Eşlerden birinde ruhsal rahatsızlığın bulunması,
- * Eşlerden birinin risk taşıyan bazı davranışlarının (zararlı madde kullanımı, şiddet eğilimi vs.) bulunması.