'Kurultayda hatalara düşmemiş, taze bir CHP yönetimini iş başına getirin'

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde partililere hitaben yaptığı konuşmada, "Partinin sorunları, sıkıntıları var, onları konuşmak istemiyorum. Sizler içindesiniz, biliyorsunuz. Bunları düzeltecek bir arayışı başlatın. Önümüzde anladığım kadarıyla bir kurultay geliyor. Bu kurultay süreci içinde doğru bir çözümü, yeni bir yönetimi, hatalara düşmemiş, gelecekte de düşmeyeceği umudunu veren yeni taze bir yönetimi iş başına getirin" dedi.

Radikal’de yer alan habere göre, CHP Bozüyük İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Deniz Baykal, partililerle sohbet etti. Herkesin partiye sahip çıkması gerektiğini ifade eden Baykal, "Bir ölçüde kızgın, öfkeli, hesap sorucu, bir ölçüde partisine sahip çıkıcı, partisini yere göğe koymayan, ne olursa olsun arkasında duran, bir kısmı izlenen politikaları beğenmeyen, şikayet eden ama birbirini anlayan, birbirine tahammül eden, birbirini seven, birbirine muhtaç olduğunu bilen ve o beraberliği ayakta tutan coşkulu, heyecanlı dimdik ayakta, günü geldiği zaman kapıp bayrağını ortaya çıkan o büyük eski CHP'yi görmek istiyoruz" diye konuştu.

'Sorun yanlışın karşısında sessiz kalınması'

Deniz Baykal, yapılan yanlışın karşısında sessiz kalınmaması, partinin her şeyden önce tartışmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. "Her şeyi tartışalım, konuşalım" diyen Baykal konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şu anda bizim her zamandan çok tartışmaya ihtiyacımız var. Herkes yanlış yapar. Yanlış yapılmaması mümkün değildir. Sorun olan yanlışın yapılması değil. Yapılan yanlış karşısında sessiz kalınması, teslim olunması. Yanlışı tartışmanın, yanlış olacağının zannedilmesi en büyük tehlikedir. Cumhuriyet Halk Partisi yanlışını tartışabilen bir parti olacak, olmak zorunda. Yanlışını konuşabilen bir parti olacak. Yanlışı konuşmayı yasaklarsanız, yanlışın konuşulmayacağı bir dünyayı yaratmayı kalkarsanız, en büyük kötülüğü yaparsınız. Hem kendinize, hem partinize hem de memlekete."

40 yıl önceden örnek verdi

CHP'nin tartışan bir parti olduğunu anlatan Deniz Baykal, 1973 seçimleri öncesinden örnekler vererek şunları kaydetti: "Bu parti ortasından çatladı. Büyük istifalar oldu. Parti öldü, bitti derken seçime girdik. Kısa bir süre içerisinde birinci parti olarak çıktık.1989'da gene parti kendi içerisinde çok ciddi tartışmalar yaşadı, o tartışmalarda seçimlere girdik ve birinci parti olarak çıktık. Tartışma partimize yarar. Küfür değil, hakaret değil, baskı değil, susturma değil, korkutma değil, tutup atma değil sorumlu tartışma, bilinçli tartışma, gerçeği arayan tartışma Cumhuriyet Halk Partisine yarar getirir, geçmişte de getirmiştir. Şu an o tartışma tam yapılmıyor. Niye, tartışırsak partiye zarar mı veririz duygusu içindeyiz. Arkadaşlar ben adayım dediklerinde vay sen niye adaysın deniliyor. Ya bırakın tartışılsın konuşulsun ne sakıncası var. Aday olacak arkadaşlarımız, aday olsunlar. Niye aday olduklarını anlatsınlar. Birbirlerini kırmadan, üzmeden söylesinler o arada yaptığımız yanlışlıkları görürüz."

'Antalya'yı kaybettik İzmir'de 8 tane yer gitti'

30 Mart yerel seçimlerinde Antalya'yı kaybettiklerin söyleyen Baykal, yanlışlık varsa bunların tartışılması gerektiğini belirtti. Baykal, "Yerel seçimler yaptık. Yanlışlık var mıydı yok muydu? Elimizdeki en güzel yerleri bu yanlışlıklarla kaybettik. İçinden biliyorum, derinden biliyorum. Çünkü Antalyalıyım. kaybettik, İzmir de 8 tane yer gitti. O yerlerde MHP, AKP belediye kazanmaya başladı. Burada bizim yanlışlarımız yok mu, var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yanlışımız yok mu? Peki bunları konuşmayacak mıyız? Bunları konuşmasak iyilik mi yapmış olacağız? Bu yanlışlıkları birileri dile getirip, bir arkadaşımız 'ne oluyor, buna son vereceğim' dese bu onun hakkı değil mi?. Demokrasinin gereği değil mi?" dedi.

'Partinin sorunları sıkıntıları var'

CHP'nin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini ifade eden Deniz Baykal, "Partimizin kültürünü, siyasi kültürünü ayakta tutalım canlandıralım. Gözünüzü geleceğe dikin, partiyi şöyle ayağa kaldıralım. Partinin sorunları, sıkıntıları var onları konuşmak istemiyorum. Sizler içindesiniz, biliyorsunuz. Bunları düzeltecek bir arayışı başlatın. Bu neyle olur tartışmayla olur. Kendi aranızda siyaset konuşun, tartışın. İyi niyetle, birbirinizi kırıp dökmeden. Doğrusunu bulun. Önümüzde anladığım kadarıyla bir kurultay geliyor. Bu kurultay süreci içinde doğru bir çözümü yeni bir yönetimi hatalara düşmemiş, gelecekte de düşmeyeceği umudunu veren yeni taze bir yönetimi iş başına getirin" diye konuştu.