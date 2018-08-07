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Kurultaya giden İyi Parti sloganını belirledi

Kurultayda "kurultay yapmamak için direnenler" ile tereddütsüz kurultay toplayan İyi Parti'nin farkına dikkat çekilecek

07 Ağustos 2018 23:51

İyi Parti'nin 12 Ağustos'taki 2. Olağanüstü Kurultayı'nın ana sloganı "Daha yeni başlıyoruz" olacak. Kurultayda "kurultay yapmamak için direnenler" ile tereddütsüz kurultay toplayan İyi Parti'nin farkına dikkat çekilecek.

İyi Parti'de kurultaya yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla oluşturulan teknik komisyonun çalışmalarında sona gelindi. Komisyon, ATO Congresium'da yapılacak ve Genel Başkan Meral Akşener'in tek aday gösterileceği kurultayın ana sloganını "Daha yeni başlıyoruz" olarak belirledi.

Kurultayda, aynı zamanda hükümetin yanlışlarına işaret edilecek ve yapılması gerekenler anlatılacak.

1124 Delege oy kullanacak 

Genel Başkan ve parti organlarının seçileceği kurultayda 1124 delege oy kullanacak. Kurultayda genel başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 10 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlenecek.

Parti kulislerinde GİK ve MDK'de köklü değişiklikler olacağı konuşuluyor. Kurultayın yapılacağı salonunun düzenlemesinde partinin renkleri mavi ve sarı hakim olacak.

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