Kurulan şirket sayısı yüzde 31 azaldı

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatif sayısı 3 bin 392'ye geriledi. Ocak-Şubat dönemindeki düşüş yüzde 33.



Kurulan şirket ve kooperatif sayısı Şubat'ta yüzde 30.8, kurulan ticaret unvanlı işyerleri sayısı yüzde 14.2 düşüş gösterdi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kurulan kapanan şirket ve kooperatifler ile ticaret unvanlı işyerlerine ilişkin Şubat ayı istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kurulan şirket ve kooperatif sayısı Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30.8 azalarak 4 bin 900'den 3 bin 392'ye düştü. Kapanan şirket ve kooperatif sayısı ise yüzde 5.6 azalarak 834'ten 787'ye geriledi. Bu ayda yeni kurulan 3 bin 392 şirketin; bin 258'i İstanbul, 396'sı Ankara, 209'u İzmir ve bin 529'u diğer illerde yer aldı. Şubat ayında kurulan şirket ve kooperatifin 3 bin 180'ı limited şirket, 146'sı anonim şirket, 64'ü kooperatif ve 2'si kolektif şirket oldu.



Kurulan işyeri yüzde 14.2 azaldı



Kurulan ticaret unvanlı işyeri sayısı Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.2 azalarak 4 bin 741'den 4 bin 68'e düştü. Kapanan ticaret unvanlı işyerleri sayısı ise yüzde 45.1 azalarak 4 bin 516'dan 2 bin 479'a geriledi. Bu ayda yeni kurulan 4 bin 68 ticaret unvanlı işyerinin; bin 616'sı İstanbul, 519'u Ankara, 122'si İzmir ve bin 811'i diğer illerde yer aldı.



Kurulan ticaret unvanlı işyerinin; bin 895'i toptan ve perakende ticaret, motosiklet, kişisel ve ev eşyalarının onarımı, 571'i ulaştırma, depolama ve haberleşme, 521'i inşaat, 358'i imalat, 245'i gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri, 239'u otel ve lokantalar, 127'si diğer toplumsal, sosyal ve kişisel hizmet faaliyetleri, 52'si mali aracı kuruluşların faaliyetleri, 19'u eğitim, 15'i sağlık işleri ve sosyal hizmetler, 12'si tarım, avcılık ve ormancılık, 10'u madencilik ve taşocakçılığı, 3'ü elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı ve 1'i balıkçılık sektöründen oluştu.



Ocak-Şubat döneminde düşüş yüzde 33



Kurulan şirket ve kooperatif sayısı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.9 azalarak 10 bin 901'den 7 bin 312'ye düştü. Kapanan şirket ve kooperatif sayısı ise yüzde 0.7 azalarak 2 bin 474'den 2 bin 457'ye geriledi. Kurulan ticaret unvanlı işyeri sayısı anılan dönemde yüzde 10.2 azalarak 9 bin 455'ten 8 bin 487'ye düştü. Kapanan ticaret unvanlı işyerleri sayısı ise yüzde 34.6 azalarak 8 bin 256'dan 5 bin 397'ye geriledi.

