Kurulan şirket sayısı düştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 37.14, kurulan kooperatif sayısında ise yüzde 39.55'lik azalma olduğunu açıkladı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kasım ayında kurulan şirket sayısında yüzde 37.14’lük azalma olduğunu bildirdi. TOBB Kasım ayına ilişkin kurulan, kapanan şirket ve kooperatif istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 37.14’lük azalışla 3 bin 25’e, kurulan kooperatif sayısı yüzde 39.55 düşüşle 81’e indi. Anılan dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 28.79’luk azalmayla 3 bin 70’e geriledi. Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 19.67 azalarak 633’e inerken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 18.87’lik azalışla 129’a geriledi. Anılan dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 7.76’lık azalışla bin 879’a düştü.



Kurulan şirket ve kooperatif sayısnda azalma



Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 9.88’lik azalışla 45 bin 404, kooperatif sayısı ise yüzde 23.20 azalışla bin 245’e düştü. Yılın ilk 11 ayında kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 3.63’lük azalışla 44 bin 842’ye geriledi. Anılan dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 1.27’lik azalışla 8 bin 724, kapanan kooperatif sayısı yüzde 8.20’lik azalışla bin 601’e geriledi. Ayrıca kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 56.97’lik artışla 36 bin 193’e çıktı.

