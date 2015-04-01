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Kurucusu olduğu partiden 'tabela parti' diye istifa etti

İdris Bal, gazete ve televizyonlarda kendisine sansür uygulandığını öne sürdü

01 Nisan 2015 14:11

Kütahya Milletvekili İdris Bal, kurucusu ve Genel Başkanı olduğu Demokratik Gelişim Partisi'ndeki tüm görevlerinden istifa ettiğini söyledi.

Bal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin kuruluş sürecini anlatarak, bu ve sonraki süreçte ciddi yalnızlaştırma yaşadıklarını iddia etti. Bunun kendisi açısından kabul edilebilir bir durum olmadığını vurgulayan Bal, gazete ve televizyonlarda sansür uygulandığını söyledi.

Kendisinin hesap yapmadan doğruları söylediğini belirten Bal, "Hesap yapsaydım şu anda AKP'nin içinde olanlar gibi orada olurdum. İki tane de güya paralele laf atardım. Başka şeyler peşinde olurdum. Düşünmedim, pişman değilim. Ama unutmadım bunu" ifadelerini kullandı.

 

‘Benden bu kadar’

 

Bal şöyle devam etti: "Bugün kurduğum partiden, partideki tüm görevlerimden istifa ediyorum. Tabela partisi haline getirilen bir partide var olmak istemem. Beni sevenler ve sevmeyenler beni, partimi bitirmekte, beni yalnızlaştırmakta ittifak etmişler. Benden bu kadar."

 

Aday olacak mı?

 

Bal, gazetecilerin, "Aday olacak mısınız?" sorusuna, "Şu an öyle bir niyetim yok, öyle bir hesapla da buraya gelmedim" yanıtını verdi.

Gezi olayları ardından da dershanelerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle üyesi olduğu AK Parti'de disiplin kuruluna sevk edilen İdris Bal, AK Parti'den istifa etmişti.

Milletvekilliğine bağımsız olarak devam eden Bal, geçen yıl kasım ayında Demokratik Gelişim Partisi'ni (DGP) kurmuştu.

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