 KURUÇEŞME'DE İETT OTOBÜSÜNÜN KAZA ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Kuruçeşme\'de İETT otobüsü kaza yaptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 10.45\'te meydana geldi. Yokuş aşağıya inen İETT otobüsünün sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs yol kenarındaki okul duvarına çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Yaralı 9 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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KAZA ANININ GÖRÜNTÜSÜ

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-Olay yeri

-Yaralıların görüntüsü

-Yaralıların götürülmesi

-Detaylar

13.11.2018 - 11.35 Haber Kodu : 181113048_

