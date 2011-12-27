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Kuru yük gemisinin iki personeli öldü İZMİR (A.A) 

27 Aralık 2011 17:49

-Kuru yük gemisinin iki personeli öldü  İZMİR (A.A) - 27.12.2011 - Ege Denizi açıklarında su almaya başlayınca  ''acil yardım'' sinyali gönderen Türk bandıralı ''Doğu Haşlaman'' adlı kuru yük gemisi mürettebatından, helikopterle İzmir'e getirilen 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Fatmanur Aktaş, Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı helikopteri tarafından hastanelerine getirilen 2 kişiye acil serviste müdahale edildiğini belirtti. Aktaş, ''Hastanemize getirilen kişilerden birinin vücudu soğumuş, hayati fonksiyonları durmuştu. Diğer kişinin ise vücudu ılıktı. Sağlık personelimiz kalp masajı yaparak yaralıyı hayata döndürmeye çalıştı. Fakat ikinci yaralı da hayatını kaybetti'' dedi. Aktaş, cenazelerin otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceğini söyledi.

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