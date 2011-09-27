-Kuru yemişi bu yıl pahalı tüketeceğiz KONYA (A.A) - 27.09.2011 - Antep fıstığı, fındık, çerezlik kabak çekirdeği ve nohut rekoltelerinin uzun yıllar ortalamasının altına düşmesinin, kuru yemiş fiyatlarında ciddi artışlara neden olduğu bildirildi. Tüm Kuru Yemiş Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) Genel Başkanı Hasan Hüseyin Karapınar, Türkiye'de yıllık 100 bin ton civarında kuru yemiş tüketildiğini, tüketimin çok önemli kısmını ayçekirdeğinin oluşturduğunu söyledi. Türkiye'de kişi başına kuru yemiş tüketiminin yıllık 3 kilogramı bulduğunu ifade eden Karapınar, ayçekirdeğinin yanı sıra leblebi, Antep fıstığı, fındık ve kabak çekirdeğinin de önemli yere sahip olduğunu bildirdi. Karapınar, bu yıl iklim koşulları ve bazı ürünlerde ekim alanlarının daralması nedeniyle başta nohut olmak üzere, Antep fıstığı, fındık ve kabak çekirdeği rekoltesinde ciddi düşüşler yaşandığını belirtti. Türkiye'de yıllık rekoltesi ortalama 650 bin ton olan fındığın, iklim koşulları nedeniyle bu yılki üretiminin 430 bin ton civarında kaldığını dile getiren Karapınar, ''Yine Antep fıstığında da çok ciddi düşüş var. Ekim alanlarını dolu vurdu. Ortalama yıllık 110 bin ton civarında olan rekolte, bu yıl 50 bin tona kadar geriledi'' dedi. Kabak çekirdeğinde de ekim alanlarının daralması nedeniyle rekoltede düşüş yaşandığını anlatan Karapınar, şunları kaydetti: ''Konya'nın Çumra ilçesi son yıllarda yapılan çalışmalarla kabak çekirdeğinde önemli ekim merkezlerinden birisi oldu. Ancak yüksek fiyat beklentisi bu yıl ekim alanlarının daralmasına yol açtı. Çiftçimiz, pancardan sonra en fazla geliri kabak çekirdeğinden almasına rağmen kabak çekirdeğinden vazgeçti ve ekim alanları daraldı. Orta Anadolu çiftçisinin en büyük eksikliği bir ürüne yeterli sabırı göstermemesi. Gerekli sabır gösterilseydi Çumra kabak çekirdeğinde çok önemli bir merkez haline gelecekti.'' Karapınar, Kayseri, Eskişehir ve Nevşehir gibi diğer ekim alanlarında beklenen rekoltenin alınmasına karşın, Çumra'da ekim alanlarının daralması nedeniyle kabak çekirdeğinde yıllık rekoltenin 35-40 bin ton aralığından 30 bin tona kadar gerilediğine dikkati çekti. -Nohut azlığı leblebi fiyatlarını uçurdu- En fazla rekolte kaybının nohutta yaşandığını vurgulayan Karapınar, nohudun tohumlanma döneminde yağışların devam ettiğini, üzerindeki tuzun dökülmesi sonucu sıcaktan korunamayan bitkinin veriminde önemli düşüş yaşandığını bildirdi. Karapınar, nohutta yüzde 70'lere varan rekolte kaybının yaşandığını dile getirerek, dünya nohut üretiminde de düşüşler yaşandığını söyledi. Türkiye'de yıllık ortalama 100 bin ton nohudun kuru yemiş sektöründe değerlendirildiğini ancak bu yıl 30 bin ton nohudun sektörde sarı ve beyaz leblebi olarak değerlendirileceğini vurgulayan Karapınar, ''Nohuttaki rekolte kaybı nedeniyle sarı leblebide fiyat artışı yüzde 100'e ulaştı. Fiyatın artışı bütün ürünlerde satışı olumsuz etkiledi. Yüksek fiyat nedeniyle satışlarda yüzde 50'lere varan düşüşler yaşıyoruz'' diye konuştu. Karapınar, özellikle Antep fıstığı, fındık, leblebi ve çerezlik kabak çekirdeğinde fiyat artışlarının devam edebileceğini sözlerine ekledi.