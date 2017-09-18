Kuru üzüm alımları başladı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın Manisa\'ya yaptığı ziyarette fiyatını açıkladığı çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından bugün itibarıyla başlandı. Manisa\'nın Alaşehir İlçesi\'ndeki alımlar da Killik Mahallesi\'nde yapılıyor.

Manisa ziyaretinde kuru üzüm fiyatlarındaki istikrarsızlığı gidermek amacıyla 9 kalite çekirdeksiz kuru üzüm fiyatının kilosunun 4 TL\'den aşağı düşmeyeceğini açıklayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, TMO tarafından çekirdeksiz kuru üzüm alımı yapılacağını belirtmişti. Bu doğrultuda TMO tarafından bugünden itibaren çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına başlandı. Manisa\'nın Alaşehir ilçesindeki üzüm üreticisi Ferudun Uyar, \"Alım yapılacağına üreticiler inanmıyordu. Ancak TMO yetkilileri iki tane depo kiraladı. Bugün alımlar yapılacağını duyan üreticiler, şimdiden akın etmeye başladı. Şu anda yaklaşık 25 traktör var. TMO tarafından açıklanan listeye göre 10 numara üzüm 4.30, 9 numara 4.00, 8 numara 3.95 ve 7 numara 3.90 TL\'den alınacak\" dedi.

Alaşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tarık Memiş ise Bakan Fakıbaba\'nın açıklamasının ardından TMO yetkililerinin bölgede incelemelerde bulunduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

\"Killik Mahallesi bölge ve depo olarak uygun olduğu için tercih edildi. Taleplere göre değişik bölgelerde de alımlar yapılabilecek. Üreticilerimiz nüfus cüzdanı fotokopisi, Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi ve TMO anlaşmalı olduğu herhangi bir bankaya hesap açtırarak, üzümlerini teslim edebilecek. Üreticilerimizin üzüm paraları da bir hafta içerisinde hesaplarına yatırılacak.\"

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