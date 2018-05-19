"Kuru temizlemede kullanılan kimyasal maddeler sağlık açısından önemli bir tehdit, dikkat!"

Hürriyet yazarı Sefer Levent, kuru temizlemede kullanılan kimyasal maddelerin sağlık açısından önemli bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Levent, "Kimya Mühendisleri Odası, kuru temizlemede tekstil üzerinde yağ ve lekelerin çıkarılması için kullanılan perkloretilen isimli çözücünün kanserojen etkisine dikkat çekiyor" diye yazdı.

Levent, "Kuru temizlemeye dikkat!" başlığıyla yayımlanan yazısının devamında şunları kaydetti:

Ocak ayında elektronik postama düşen bir gönderiyi iyice incelemek için kenara ayırmıştım. Araya birçok konu girdi ama aklımdan da çıkarmadım. İncelememi tamamladığımda ortaya bu haftanın konusu çıktı: Kuru temizleme...

İnatçı lekelerin, hassas kumaşların, vakti olmayanların imdadıdır kuru temizlemeciler. Ancak her kuru temizleme ne yazık ki temizlemiyor. Daha doğrusu sizin temizlik sandığınız işlem bir anda sağlığınız için önemli bir tehdit haline geliveriyor. Özellikle kuru temizleme işleminde kullanılan kimyasallar cilt başta olmak üzere sağlık açısından büyük risk taşıyor. Ucuza maliyet için insan sağlına zararlı kimyasalların kullanılması halinde başımıza gelebilecekler konusunda Kimya Mühendisleri Odası’nın (KMO) görüşlerine kulak vermekte fayda var.

Kanserojen etkisi

Ocak ayında KMO bir açıklama yaparak kuru temizleme sistemlerinde tekstil üzerindeki özellikle yağ ve lekelerin çıkartılmasında kullanılan perkloretilen (tetrachlorethylene) isimli klorlu çözücünün kanserojen etkisine dikkat çekti.

Kaliforniya ve Norveç, İsveç, Danimarka, Japonya gibi ülkelerde, belirlenen kimyasal oranların düşürüldüğünü veya tamamen yasaklandığı belirtilen açıklamada, “Gelişmiş ülkelerde ve Avrupa Birliği’nde perkloretilen damıtma atıklarının özel hava sızdırmaz konteynerlerde toplanıp, özel bertaraf tesislerinde imha edildiğine dikkat çekildi. Binlerce ton ithal edilen Perkloretilen’in kontrolsüz olarak piyasada kullanılması halinde olası etkileri konusunda da uyarıda bulunuldu.

Kullanımı denetlenmeli

Açıklamada, “Kuru temizlemeye verilen ürünlerde kg tekstil başına maksimum 20 mg.’ın aşılması durumunda insan sağlığını tehdit eden yapısı nedeniyle bu kimyasalın kullanımı ölçülerek denetlenmelidir. Bunun dışında kuru temizlemecilerin soğutmalı ve bacalı sistem makineleri sınırlandırılmalı, ortam emisyon değerleri ve tekstil üzerindeki kalıntı miktarı ölçülmelidir” ifadelerine yer verildi.

Özetle, kuru temizlemede kimyasalların temizlik işlemi sonrası kıyafetlerimizden tam olarak arındırılmış olması gerekiyor.

Siz siz olun kuru temizleme sonrasında kıyafetlerinizde keskin, belirgin koku veya kalıntı hissediyorsanız mutlaka önlem alın.

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