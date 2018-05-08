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Kuru temizleme dükkanında buhar kazanı patladı: 1 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, kuru temizleme dükkanında, henüz bilinmeyen nedenle buhar kazanı patladı

08 Mayıs 2018 20:23

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'nin Cumayeri ilçesinde, kuru temizleme dükkanında, henüz bilinmeyen nedenle buhar kazanı patladı. Patlama sırasında dükkanında bulunan Enver Keleş, yaralandı. 
Olay, öğleden sonra Şafak Sokak’ta meydana geldi. Enver Keleş\'e ait kuru temizleme dükkanında, henüz bilinmeyen nedenle buhar kazanı patladı. Büyük gürültüyle patlayan buhar kazanından yükselen alevler, iş yerinin ön cephesinin yanmasına neden oldu. Patlama sırasında iş yerinde olan dükkan sahibi Enver Keleş ise yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Keleş\'i ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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