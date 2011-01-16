-KURU SOĞAN 2,5 LİRAYA ULAŞTI BURSA (A.A) - 16.01.2011 - 2010 yılı üretiminde rekoltenin 2 milyon tonun üzerine çıkmasına rağmen son haftalarda fiyatı artan kuru soğanın kilosu 2,5 lirayı gördü. Bursa Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğünde aralık ayı başlarında 0,55 ile 1,30 lira aralığında olan kuru soğanın toptan kilosu bugün 1,5-2,5 lira seviyelerine yükseldi. Bu artış market ve pazarlara yansımaya başladı. Pazar yerlerinde kuru soğanın kilosu, kalitesine göre 2 ile 2,5 lira arasında satılmaya başlandı. Hal fiyatlarının birkaç gün içinde pazara yansımasıyla fiyatların daha da yükselebileceği belirtildi. Geçen yıl üretiminin 1 milyon 849 bin tona düşmesi nedeniyle 2010 Nisan ve Mayıs aylarında kuru soğanın fiyatı 4 liraya kadar ulaşmıştı. TÜİK rakamlarına göre, 2010 yılı kuru soğan rekoltesinin 2 milyon tonun üzerine gerçekleşmesi bekleniyor. Bursa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Galip Toplan, üretim rakamlarına bakıldığında kuru soğan fiyatlarında artışa yol açacak bir durumun olmadığını bildirdi. Ürünün köylüden tüccarın eline geçmesiyle fiyatların arttığına inandığını dile getiren Toplan, bu artışların spekülatif olduğunu düşündüğünü, önümüzdeki haftalarda fiyatların tekrar gerilemesini beklediğini kaydetti.